أسعار النفط تتخلى عن مكاسبها وتنهي الأسبوع على انخفاض حوالي 5%

شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط استقرارا على انخفاض، متخلية عن المكاسب المتواضعة التي احتفظت بها معظم اليوم، واختتمت الأسبوع بانخفاض بحوالي 5%، وهو ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وهبطت أسعار النفط الخام بشكل حاد في نوفمبر ، ويعزى الضعف جزئياً إلى خيبة الأمل بشأن استمرار قيود الصين بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث واصلت الدولة، وهي واحدة من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، فرض قيود تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس.

وانخفض سعر النفط الخام في الشهر الأول لثلاثة أسابيع متتالية، متراجعًا أكثر من 17.6% في هذه الفترة، ويعد هذا أكبر انخفاض صافٍ لمدة ثلاثة أسابيع منذ الأسبوع المنتهي في 27 مارس 2020، وفقًا لبيانات السوق من Dow Jones.

وقال كريج إيرلام ، كبير محللي السوق في شركة Craig Erlam : “يبدو أن عمليات الإغلاق في جميع المدن الصينية الكبرى باستثناء الاسم تظهر في محاولة للسيطرة على الحالات القياسية، والتي ستؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي مرة أخرى وبالتالي على الطلب”.

وأضاف: “المسألة الآن تتعلق بمدة استمرارها، ولكن من الواضح أن حماس المستثمرين تجاه تخفيف قيود فيروس كورونا كان سابقًا لأوانه بعض الشيء”.

وتحرك البنك المركزي الصيني أمس الجمعةـ لتقديم بعض التحفيز للاقتصاد، وخفض كمية الودائع التي يتعين على البنوك وضعها جانباً، ووفر الإجراء 500 مليار يوان (69.91 مليار دولار) من السيولة.