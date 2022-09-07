أسعار النفط تتخلى عن مكاسبها الأولية الأربعاء بفعل مخاوف حيال الطلب

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية خلال التعاملات اليوم الأربعاء وتحولت للهبوط، بفعل مخاوف حيال الطلب يغذيها ركود تلوح نذره وبيانات تجارية ضعيفة من الصين.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر في تمام الساعة 3:42 بتوقيت EDT إلى 88.01 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر إلى 82.14 دولار للبرميل.

كانت أسعار النفط قد انتعشت بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن موسكو ستتوقف عن إرسال شحناتها من الغاز والنفط إذا جرى فرض حد أقصى لأسعار إمدادات الطاقة الروسية.

أسعار النفط الأربعاء

ويتوقع المحللون أن تكون إمدادات النفط شحيحة بالفعل في الربع الأخير من العام.

ومما أضاف المزيد من الدعم للأسعار، التوقعات بانخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأميركية من المتوقع أن تنخفض للأسبوع الرابع على التوالي، لتتراجع بما يقدر بنحو 733 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر.

وستصدر البيانات الأسبوعية للمخزونات الأميركية من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة يومي الأربعاء والخميس، أي بعد يوم من المعتاد بسبب عطلة رسمية يوم الاثنين.

على الرغم من نقص الإمدادات الذي يلوح في الأفق، قررت منظمة أوبك وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم أوبك+ خفض أهداف الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا في أكتوبر.