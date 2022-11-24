أسعار النفط تتباين الخميس.. صعود الخام الأمريكي وتراجع برنت

تباينت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ اعتبر سقف السعر الذي اقترحته مجموعة الدول السبع على النفط الروسي أعلى من مستويات التداول الحالية، مما قلص المخاوف من شح الإمدادات.

وأدى الارتفاع الأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأمريكية وتوسيع قيود كوفيد-19 في الصين إلى زيادة الضغوط النزوليّة على أسعار الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 0.07 سنتا، أو 0.8%، إلى 85.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 1:29 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

أسعار النفط الخميس

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.01 سنتا، أو 0.01% إلى 77.95 دولار للبرميل.

وتدرس مجموعة السبع سقفا للنفط الروسي المنقول بحرا عند 65 إلى 70 دولارا للبرميل، وفقا لمسؤول أوروبي، رغم أن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على السعر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلا عن مصادر، بأنه تم تأجيل محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن فرض سقف أسعار النفط الروسي بسبب الخلافات بين الدول، وقد تستأنف غدا الجمعة.

وأضافت: “المفاوضات بشأن اقتراح مجموعة السبع التي كان من المفترض أن تستأنف في الأصل مساء اليوم الخميس تأجلت، لأن الدبلوماسيين يحتاجون وقتا لتجاوز الخلافات بين الدول الأعضاء، وقد تستأنف المفاوضات يوم غد الجمعة”.

واقترح الاتحاد الأوروبي إضافة فترة انتقالية مدتها 45 يوما إلى تاريخ تطبيق سقف أسعار النفط، وفقًا لتقارير نقلا عن الوثيقة.