أسعار النفط تتباين الخميس.. خام برنت يصل إلى 72.36 دولار

تباين أداء أسعار النفط الخميس، وارتفع خام برنت ليصل إلى 72.36 دولار، إذ طغت مخاوف نقص الطلب لدى كبار مستهلكي الوقود، على إشارات الفيدرالي الأمريكي باحتمالية وقف زيادات معدلات الفائدة الأمريكية.

وانخفضت الأسعار هذا الأسبوع وسط مؤشرات على ضعف نمو التصنيع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وبعد أن رفعت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، مما قد يحد من النمو الاقتصادي على المدى القصير، لكن الفيدرالي فتح الباب أمام التوقف عن دورة التشديد النقدي التي بدأها اعتبارا من مارس 2022 بـ 10 زيادات بأسعار الفائدة حتى آخر اجتماع له في مايو الجاري.

ومع ذلك، مع بعض النمو الإيجابي في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة والتوقعات بأن تخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل كبار المنتجين التي بدأت هذا الشهر ستحد من العرض، مما يدعم عمليات الشراء في السوق.

وقال ادوارد مويا المحلل في إواندا: “بدأ النفط يجد بعض الدعم حيث قام السوق بتسعير كل أخبار العرض والطلب السيئة”.

تباين أسعار النفط

بحلول الساعة 06:43 مساء بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 0.03 دولار، أو 0.04 بالمئة، إلى 72.36 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 0.11 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 68.49 دولار للبرميل.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما هو متوقع الأربعاء، فقد أشار إلى أنه قد يوقف زيادات أخرى مؤقتًا لمنح المسؤولين الوقت لتقييم تداعيات إخفاقات البنوك الأخيرة وانتظار الوضوح بشأن الخلاف حول رفع سقف الديون الأمريكية.