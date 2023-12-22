أسعار النفط تتباين الجمعة.. خام برنت يتراجع إلى 79.31 دولار

تباينت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، على الرغم من أن قرار أنجولا مغادرة أوبك أثار تساؤلات بشأن مدى فعالية المجموعة في زيادة الأسعار، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 05.18 مساءا بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 79.31 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتا، أو 0.12%، إلى 73.98 دولارا للبرميل.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 5%، مدعومة بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة بسبب هجمات البحر الأحمر والتعطيلات المحتملة لعمليات الشحن.

أسعار النفط الجمعة

ويتجنب المزيد من الناقلات البحرية البحر الأحمر بسبب الهجمات على السفن التي تنفذها جماعة الحوثي المسلحة، التي تقول إنها ترد على الحرب الإسرائيلية في غزة. وتسببت الهجمات في اضطرابات التجارة العالمية عبر قناة السويس، التي يمر بها حوالي 12% من التجارة العالمية.

وأطلقت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، لكن الحوثيين قالوا إنهم سيواصلون تنفيذ الهجمات.

وقال جون إيفانز المحلل في PVM:”إن طول عمر التأثير على الأسعار يعتمد بشكل كامل على طول الفترة التي تستمر فيها شركات الشحن في الابتعاد عن المنطقة. وما أدى إلى تضخيم هذا التأثير هو الافتقار إلى الوضوح بشأن كيف وأين ومتى سينفذ التحالف البحري مهامه”.

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية التي تدعم النفط، سجلت الأسعار انخفاضات يومية يوم الخميس مع إعلان أنجولا أنها ستنسحب من أوبك.

وقالت الدولة الأفريقية – التي تنتج حوالي 1.1 مليون برميل يوميا من النفط – إن عضويتها في المنظمة لا تخدم مصالحها، بعد أن احتجت على قرار مجموعة أوبك + الأوسع بتخفيض حصة إنتاج أنجولا لعام 2024.

وأضاف إيفانز من شركة PVM: “كان مسار العمل هذا متوقعًا إلى حد ما بسبب موقف أنجولا في اجتماع أوبك الأخير، ومع ذلك فإنه يضع في الاعتبار الانقسامات المتراكمة التي قد تعصف بالوحدة في المستقبل”.