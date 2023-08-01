أسعار النفط تتباين الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 86.33 دولار

تباينت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ حلقت بالقرب من أعلى مستوى لها في 3 أشهر بلغته أمس الاثنين، وسط مؤشرات على تراجع الإمدادات العالمية.

أسعار النفط

وفي تمام الساعة 05:33 مساءا بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لـ خام برنت 0.10 دولار بما يعادل 0.12% إلى 86.33 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.01 دولار أو 0.01% لتسجل 81.81 دولار للبرميل.

ويأتي هذا الهبوط فيما كان سعر النفط قد ارتفع بدولارين، يوم الجمعة الماضي، مستفيدا من تقارير عن تراجع مخزونات الولايات المتحدة، ومخاوف الأوربيين من خفض إمدادات روسيا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، المعروفة باسم أوبك، على اتفاق واسع للحد من إمدادات النفط حتى عام 2024، وتعهدت السعودية بخفض طوعي إضافي لشهر يوليو.

وتظهر البيانات أن تخفيضات المعروض تزامنت مع أرقام أمريكية صدرت يوم الاثنين تظهر أن الطلب على الوقود ارتفع إلى 20.78 مليون برميل يوميا في مايو ، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019. وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أيضا الطلب على البنزين حيث ارتفع إلى 9.11 ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الطاقة الروسية إنه من المتوقع أن تخفض روسيا صادراتها النفطية 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث من العام، تماشيا مع خفض طوعي مزمع للصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.