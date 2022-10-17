أسعار النفط تتباين الاثنين وسط مواصلة الصين تخفيف سياستها النقدية

تباينت أسعار النفط اليوم الأثنين مع تبديد المخاوف من احتمال أن يدفع ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة الاقتصاد العالمي إلى الركود إثر مواصلة الصين تخفيف سياستها النقدية.

أسعار النفط الأثنين

وأبقى البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة دون تغيير للشهر الثاني، في إشارة إلى مواصلته في الحفاظ على سياسة نقدية تتسم بالتيسير.

وفي تمام الساعة 4:41 مساءا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.15 % إلى 91.77 دولارًا للبرميل، لتتعافى من هبوط بلغ 6.4 % الأسبوع الماضي.

ومقابل هذا، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.04% إلى 85.58 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضه 7.6 % الأسبوع الماضي.

وكانت أوبك+ قد قررت في الخامس من أكتوبر خفض الإنتاج مليوني برميل يوميًّا بدءًا من نوفمبر، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض فعلي بنحو مليون برميل يوميًّا؛ لأن بعض الأعضاء ينتجون بالفعل أقل من المستوى المستهدف.