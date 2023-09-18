أسعار النفط تتباين الأثنين.. خام برنت يصل إلى 93.80 دولار

تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت الأثنين بعد اقترابها من مستوى 95 دولارًا للبرميل في التداولات المبكرة.

بحلول الساعة 05:28 مساء بتوقيت جرينتش، سجلت أسعار عقود خام برنت الفورية انخفاضا بنحو 0.13% إلى 93.80 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الفورية لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.06% وسجلت حوالي 90.92 دولارا للبرميل.

تباين أسعار النفط

وأعلنت السعودية، في 5 سبتمبر 2023، تمديد خفض إنتاجها الطوعي للنفط البالغ مليون برميل يوميًا، لمدة 3 أشهر إضافية وحتى نهاية ديسمبر 2023.

كما أعلنت روسيا، في التاريخ نفسه، خفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن نقص المعروض حتى نهاية 2023 على الأقلّ.

وتضيف التمديدات الطوعية الجديدة للسعودية وروسيا مزيدًا من الضغوط على الإمدادات العالمية، بالنظر إلى التزام تحالف أوبك+ بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وحتى نهاية 2024.

وأصبحت السعودية وروسيا تسيطران بقوة على سوق النفط العالمية، بحسب محلل بنك إس إي بي السويدي “SEB” بيارن شيلدروب.