أسعار النفط العالمية يصعد 3% بفضل بيانات قوية للمصافي الصينية وتراجع الدولار

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بحوالي 3% بفضل انخفاض الدولار وقفزة في استهلاك المصافي للخام في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار، أو ما يعادل 3.4 %، إلى 75.67 دولار للبرميل عند التسوية.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.35 دولار، أو ما يعادل 3.4 %، ليغلق عند 70.62 دولار للبرميل.

وهذا أعلى مستوى إغلاق لكل من الخامين منذ الثامن من يونيو.

وتلقت السوق دعما من تقريرين أمريكيين أظهرا ارتفاع مبيعات التجزئة على غير المتوقع في مايو أيار وكذلك تسجيل طلبات الحصول على إعانة البطالة مستوى أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي مما أدى لتراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في خمسة أسابيع أمام سلة من العملات الأخرى.

ويجعل انخفاض العملة الأمريكية النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى مما قد يعزز الطلب.

وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع استهلاك مصافي النفط الصينية للخام في مايو أيار بنسبة 15.4 % عنه قبل عام، مسجلا ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح يوم الخميس إن من المتوقع أن يواصل الطلب الصيني على النفط ارتفاعه خلال النصف الثاني من العام.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة للمرة الثامنة على التوالي كما كان متوقعا يوم الخميس لتبلغ أعلى مستوياتها في 22 عاما. وأشار إلى مزيد من التشديد النقدي في استمرار لمعركته لكبح التضخم.

وقال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج باسم محمد لرويترز إن وفدا تركيا سيلتقي مع مسؤولين نفطيين عراقيين في بغداد يوم 19 يونيو

لمناقشة استئناف تصدير النفط من شمال العراق.

وكانت تركيا أوقفت الصادرات من شمال العراق التي يبلغ حجمها 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب يربط البلدين يوم 25 مارس بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية لصالح بغداد