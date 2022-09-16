أسعار النفط العالمية صوب تسجيل خسارة أسبوعية الجمعة وسط مخاوف بشأن النمو

سجلت أسعار النفط صعودا في أسواق النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تمضي في صوب تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تنامي المخاوف من انكماش الطلب العالمي على الخام، وسط تزايد التوقعات بشأن قيام الإحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي- برفع أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل.

وصعدت أسعار العقود الآجلة بالنسبة لمزيج خاكم برنت القياسي العالمي تسليم نوفمبر بنسبة 0.5% أو بما يعادل حوالي 45 سنتا إلى ما إجمالي قيمته 91.29 دولار للبرميل، لكنها تظل منخفضة بنسبة 1.9% خلال الأسبوع الحالي حتى الآن.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة بالنسبة للخام الأمريكية تسليم أكتوبر بما نسبته 0.38% أو ما يعادل 35 سنتا إلى 85.45 دولار للبرميل، لكنها لا تزال في مسارها نحو تسجيل الخسارة الأسبوعية الثالثة على التوالي.

ويستعد المستثمرون لرفع سعر الفائدة الأمريكية بين 75 و100 نقطة أساس، الأربعاء المقبل، بعد أن أظهرت بيانات هذا الأسبوع تسارع التضخم الأساسي، ووسط مخاوف متزايدة من الركود العالمي.

وقال المحلل لدى “أواندا”، “إدوارد مويا” في مذكرة نقلتها “رويترز” إن “أساسيات النفط لا تزال هبوطية في الغالب، حيث لا تزال توقعات الطلب في الصين علامة استفهام كبيرة، ويبدو أن الاحتياطي الفيدرالي الذي يكافح التضخم يستعد لإضعاف الاقتصاد الأمريكي”.

وكانت أسعار النفط، تراجعت أمس الخميس، إذ تجاوزت المخاوف من ضعف الطلب بسبب زيادة كبيرة في مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة بالإضافة إلى ارتفاع الدولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات الخام الأميركية ونواتج التقطير أكثر من المتوقع في الأسبوع الأخير، مما يشير إلى ضعف الطلب على الوقود ويحد من أسعار النفط.