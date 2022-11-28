أسعار النفط العالمية توسع خسائرها وتهبط لأدنى مستوى في عامين بفعل مخاوف الصين

زادت خسائر النفط الخام خلال تعاملات اليوم الإثنين مع اتساع بؤرة الاحتجاجات في الصين وتفشي الإغلاقات ذات الصلة بالوباء في ظل التزام البلد الآسيوي بسياسة “صفر كوفيد”، الأمر الذي يلقي بمزيد من السلبية حول تعافي الطلب على النفط، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وارتفعت خسائر النفط خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بنحو 3% إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021، حيث أدت الاحتجاجات في الصين على القيود بشأن “كوفيد-19” إلى تأجيج مخاوف الطلب.

وما عمق من خسائر النفط خلال تعاملات اليوم هو عودة ارتفاعات الدولار الذي يرفع من تكلفة نقل وشراء وتأمين النفط على المستهلكين.

انخفضت أسعار خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال تعاملات، اليوم الإثنين، إلى مستويات دون الـ 74 دولارا للبرميل بأكثر من 3% قبل أن تقلص جانبًا محدودًا من تلك الخسائر، ويحوم النفط بين مستويات 76.5 دولار ومستويات 73.8 دولار للبرميل.

وفي المقابل نزل خام برنت القياسي خلال تعاملات اليوم إلى مستويات قرب الـ 81 دولارا، بتراجع في حدود 2.9%، بينما يحوم بين مستويات 84 دولارا ومستويات 81 دولارا للبرميل.

وقال تيتسو إيموري، الرئيس التنفيذي لشركة “إيموري فاند مانجمنت”: “ما لم توافق “أوبك+” على خفض إضافي لحصص الإنتاج أو تحركت الولايات المتحدة لإعادة ملء احتياطياتها البترولية الاستراتيجية، فقد تتجه أسعار النفط إلى مزيد من الانخفاض”.

من جهته أوضح هيرويوكي كيكوكاوا مدير عام البحوث في شركة نيسان للأوراق المالية: ” حالة الغموض السياسي الناجمة عن الاحتجاج على قيود الحكومة الصارمة بشأن كوفيد-19 في شنغهاي تثير مزيد من المخاوف على عمليات البيع”.

وتابع هيرويوكي: “إنه من المتوقع أن ينخفض نطاق تداول خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 70 و75 دولارا”.

وأتم: ” السوق قد تظل متقلبة اعتمادا على نتيجة اجتماع أوبك + والحد الأقصى لأسعار النفط الروسي”.