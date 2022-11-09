أسعار النفط العالمية تواصل هبوطها الأربعاء بفعل زيادة المخزونات الأمريكية ومخاوف ضعف الطلب

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات، صعودا أكثر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا، أو 0.5% إلى 94.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:54 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا، أو 0.6%، إلى 88.38 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان، انخفضا بنحو 3%، أمس الثلاثاء.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 5.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، في حين قدر سبعة محللين استطلعت “رويترز” آراءهم، أن مخزونات الخام سترتفع بنحو 1.4 مليون برميل في المتوسط.

وزادت حالات الإصابة بـ”كوفيد-19″ في قوانجتشو ومدن صينية أخرى، حيث أصبح مركز التصنيع العالمي أحدث مركز بؤرة “كوفيد” في البلاد.

من ناحية أخرى، لا تزال مخاوف الإمدادات قائمة مع اقتراب فرض حظر للاتحاد الأوروبي على الخام الروسي وتقليص منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في تجمع أوبك+، الإنتاج.

ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسية بحلول الخامس من ديسمبر ومنتجات النفط الروسية بحلول الخامس من فبراير، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.