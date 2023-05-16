أسعار النفط العالمية تواصل مكاسبها بفضل خطط أمريكية لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي

سجلت أسعار النفط العالمية صعودا لليوم الثاني في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، إذ تلقت الأسعار دعما من خطط الولايات المتحدة لشراء النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي بينما تندلع حرائق غابات في كندا مما زاد من مخاوف الإمدادات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.4% إلى 75.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0043 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.38 دولار للبرميل بارتفاع 27 سنتا أو 0.4%.

وارتفع كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من 1% أمس الاثنين، لينهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الاثنين إنها ستشتري ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في أغسطس ، وطلبت تقديم العروض بحلول 31 مايو .

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في فوجيتومي سيكيوريتيز “حصلت السوق على دفعة من التوقعات بأن إعادة شراء الولايات المتحدة للنفط للاحتياطي الاستراتيجي ستستمر إذا انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 70 دولارا للبرميل أو دونه”.

وأضاف: “من أسباب المكاسب أيضا تصيد بعض المستثمرين للصفقات بعد الانخفاضات الحادة الأخيرة”.

في الأسبوع الماضي، تراجعت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع الرابع على التوالي بسبب مخاوف الركود في الولايات المتحدة ومخاطر تخلفها عن سداد الديون الحكومية في أوائل يونيو مرة في تاريخها. وكانت آخر مرة تسجل فيها العقود الآجلة سلسلة مماثلة من الانخفاضات الأسبوعية في سبتمبر 2022.