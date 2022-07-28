أسعار النفط العالمية تواصل صعودها الخميس بدعم من توقعات ارتفاع الطلب

واصلت أسعار النفط الارتفاع في أسواق النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس؛ مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على النفط الخام، وسط تراجع المعروض، بعدما أظهرت البيانات أمس تراجع مخزونات النفط الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية مايو.

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع الطلب الأسبوعي على البنزين بنسبة 8.5% في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من يوليو، بدعم من هبوط الأسعار لليوم الـ43 على التوالي، مسجلة أكبر وتيرة هبوط أسبوعي منذ عام 2008.

وانخفض سعر الدولار قرب أدنى مستوياته منذ الخامس من يوليو، مما أسهم في تعزيز الطلب على النفط، حيث أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك سيبدأ إبطاء وتيرة زيادة الفائدة في مرحلة ما، وذلك بعدما رفع البنك معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

ولقيت الأسعار دعمًا أيضًا من المناقشات بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي، حيث تهدف مجموعة الدول السبع إلى وضع آلية لتحديد الأسعار على صادرات النفط الروسية بحلول الخامس من ديسمبر.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 1.02% أو بنحو 1.09 دولار إلى 107.71 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.31% أو 1.28 دولار إلى 98.54 دولار للبرميل.

الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يرفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس

أعلن الاحتياطي الفبدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي مجدداً بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25% و2.50%، لمكافحة التضخم.

وتوقع الاحتياطي الفدرالي الأميركي مواصلة رفع سعر الفائدة، وقال إن “زيادات مستمرة” في الفائدة ستكون ملائمة.

وأضاف أن “التضخم ما زال مرتفعًا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.