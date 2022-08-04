أسعار النفط العالمية تواصل خسائرها وتتراجع الخميس

واصلت أسعار النفط تراجعها، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تراجع أسعار الخام أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر خلال الجلسة الماضية، نتيجة ظهور بيانات مخزونات النفط الأمريكية.

وذكر موقع “روسيا اليوم”،أنه بحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.30% إلى 90.39 دولار للبرميل.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.41% إلى 96.38 دولار للبرميل.

وهبطت أمس سعار النفط بنحو 4% بعد ارتفاع مفاجئ لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، إذ أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الخام هناك بمقدار 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ29 من يوليو الماضي، خلافا للتوقعات.

مخزونات النفط الأمريكية تصعد 2.2 مليون برميل

قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من شهر يوليو الماضي.

وكشف التقرير الأسبوعي لمعهد البترول، أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 200 ألف برميل في الأسبوع الماضي، كما انخفض مخزون المقطرات 350 ألف برميل.