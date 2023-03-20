أسعار النفط العالمية تواصل خسائرها في مستهل تعاملات الأسبوع نتيجة مخاوف بشأن القطاع المصرفي

واصلت أسعار النفط العالمية خسائرها القوية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وذلك بعد أن أغلق الأسبوع المنصرم على خسائر فادحة وصلت إلى 13%.

ودفعت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الخامين القياسيين لتسجيل أكبر خسائرهما خلال الأيام القليلة الماضية، بيد أن صفقة الاستحواذ على “كريدي سويس” لم تضف أي إيجابية بالنسبة للأسعار.

ودفعت هذه المخاوف بنك “غولدمان ساكس” إلى خفض توقعاته لأسعار النفط حتى نهاية عام 2024، رغم انتعاش الطلب الصيني على الخام في أعقاب التعافي من تداعيات جائحة كورونا، ولكن يبدو أن إغلاق مصارف أمريكية واتساع الأزمة كانت ذات تأثير أكبر من انتعاش الطلب الصيني على أسواق النفط.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة النفط الكويتية منذ قليل “حالة الطوارئ” بسبب تسرب نفطي في غرب البلاد.