أسعار النفط العالمية تواصل تراجعها الخميس وسط مخاوف من تخفيض المعروض

واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها في تعاملات اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار وتزايد المخاوف من خفض اللجنة الفنية المشتركة لـ”أوبك+” توقعاتها لفائض المعروض من النفط خلال هذا العام.

وفي الصين، يتم فرض عمليات إغلاق في مدينة تشنغدوا في سيتشوان اعتبارًا من مساء اليوم الخميس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كوفيد-19″، في أكبر خطوة من نوعها منذ تخارج شنغهاي من القيود التي استمرت حوالي شهرين.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.65% إلى 95.02 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:09 صباحًا بتوقيت القاهرة.

و انخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.69% أو 62 سنتًا عند 88.93 دولار للبرميل، بعدما سجلت ثالث خسارة شهرية على التوالي في أغسطس.