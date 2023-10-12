أسعار النفط العالمية تواصل انخفاضها مع زيادة المخزونات الأمريكية وتراجع مخاوف الطلب

واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثالثة؛ متأثرة بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات.

وبحلول الساعة 0138 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتًا بما يعادل 0.48% إلى 85.41 دولار للبرميل. فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا، أو 0.59% إلى 83 دولارًا للبرميل.

وتخلّى كلا الخامين القياسيين عن معظم مكاسبهما في بداية الأسبوع.

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 12.9 مليون برميل، وفقًا لمصادر في السوق نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، يوم الأربعاء.

وهذا أعلى بكثير من الزيادة البالغة 500 ألف برميل التي توقّعها المحللون في استطلاع أجرته “رويترز”.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت أيضًا 3.6 مليون برميل، وهو ما يخالف تمامًا انخفاضًا يبلغ 800 ألف برميل توقّعه المحللون لتستمر المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وتترقب الأسواق المزيد من البيانات عن المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الخميس في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.