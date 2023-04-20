أسعار النفط العالمية تواصل انخفاضها بفعل مخاوف من الركود وزيادة مخزونات الوقود الأمريكية

انخفضت أسعار النفط حوالي دولارين للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الخميس بفعل مخاوف من أن يؤدي ركود محتمل لتراجع الطلب على الوقود ومع زيادة مخزونات البنزين الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار أو 2.4 % إلى 81.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1553 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.72 دولار أو 2.2 % إلى 77.44 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان 2% أمس الأربعاء والأسعار حاليا عند أدنى مستوياتها منذ أواخر مارس، قبل وقت قليل من إعلان مجموعة أوبك+ خفضا مفاجئا في الإنتاج.

وقال بوب ياوجر المدير التنفيذي لعقود الطاقة الآجلة لدى ميزوهو “في نهاية المطاف، أحد الأسباب الكبيرة لهذا الانخفاض هو الخوف من الركود”.

وزاد عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة زيادة متواضعة الأسبوع الماضي في إشارة إلى ضعف تدريجي بسوق العمل بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عدة مرات على مدى عام.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 4.6 مليون برميل مع زيادة معدلات تشغيل المصافي والتصدير بينما قفزت مخزونات البنزين على نحو غير متوقع، وذلك بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.