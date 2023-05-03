أسعار النفط العالمية تواصل التراجع وترقب للمزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد هبوطها بنحو 5% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 % إلى 75.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا أو 0.2 % إلى 71.53 دولار.

وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ 24 مارس في الجلسة السابقة، والتي سجلا فيها أيضا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة بواقع 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء لكبح التضخم، وتوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة في اجتماعه الدوري يوم الخميس.

وقد تؤدي المزيد من قرارات رفع الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقويض الطلب على الطاقة.

وتتعرض أسعار الطاقة لضغوط أيضا بعدما أظهرت بيانات صينية مطلع الأسبوع تراجعا غير متوقع في نشاط الصناعات التحويلية في أبريل نيسان. والصين هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مشتر للنفط الخام.