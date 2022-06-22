أسعار النفط العالمية تهبط 5% الأربعاء وسط مخاوف بشأن الركود الأمريكي

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بنحو 5%، متجهة نحو تسجيل خسائر شهرية، مع تزايد المخاوف بشأن احتمالية اتجاه اقتصاد الولايات المتحدة نحو الركود بسبب تأثير ارتفاع معدلات الفائدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 5 دولارات بنسبة 4.99% إلى 108.93 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 6 دولارات بنسبة5.51% إلى 103.49 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يدلي رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، بشهادته أمام الكونغرس في وقت لاحق اليوم الأربعاء، عن جهوده لكبح جماح التضخم بأسرع وتيرة منذ عقود.

ويرى منتدى الطاقة الدولي أن استثمار النفط العالمي سيظل في حالة ركود هذا العام، وقد يتراجع حتى في ظل تعامل المنتجين مع ارتفاع التضخم وتقلب الأسعار بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وفقا لـ”بلومبرغ”.

وقال الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، جوزيف ماكمونيغل، في تقرير صدر مع IHS Markit، وهي وحدة أبحاث تابعة لشركة S&P Global Platts، إن الإنفاق يجب أن يستمر عند حوالي 525 مليار دولار سنوياً حتى عام 2030 لتلبية الطلب العالمي على النفط الخام والمنتجات.

“الطاقة الأمريكية” تتوقع زيادة إنتاج الوقود خارج دول “أوبك” حتى 2023

كشف مركز إدارة الطاقة الأمريكية عن موقف إنتاج الطاقة قصيرة الأجل لشهر يونيو 2022، موضحًا زيادة في إنتاج الوقود السائل في البرازيل وكندا والصين هذا العام والعام المقبل، مما يساهم في نمو إجمالي إنتاج النفط من خارج “أوبك”.

وتوقع مركز إدارة الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط في الدول غير الأعضاء في أوبك مجتمعة، باستثناء الولايات المتحدة وروسيا، سيرتفع بنسبة 3٪ (0.9 مليون برميل يوميًا) في عام 2022، وبنسبة 2٪ (0.8 مليون برميل يوميًا) في عام 2023، مقارنة بزيادة أقل من 1٪ (0.2 مليون برميل في اليوم) في عام 2021.

وأشار المركز إلى أن الولايات المتحدة تشكل حوالي 60٪ من النمو في إنتاج الوقود السائل المجمع في جميع البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك بعد الولايات المتحدة، وتوقع زيادة إنتاج الوقود السائل بأكبر قدر في البلدان غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مثل البرازيل وكندا بحلول نهاية عام 2023، وسيرتفع إنتاج البرازيل من الوقود السائل بمقدار 400 ألف برميل في اليوم، وستزيد كندا بنحو 400 ألف برميل في اليوم إلى 5.9 مليون برميل في اليوم.

ولفت إلي أنه بالنسبة للبرازيل، تفترض التوقعات أن الإنتاج من ست وحدات تخزين وتفريغ إنتاج عائم (FPSO) سيرتفع حتى عام 2023، وسيستمر في دفع النمو، لا سيما في حقول “Sepia وMero وBuzios”، بمجرد وصولها إلى طاقتها الكاملة، ستنتج كل منها ما بين 70.000 برميل في اليوم و180.000 برميل في اليوم من الوقود السائل، وتوقع المركز زيادة إنتاج البرازيل من 3.7 مليون برميل في اليوم في عام 2021 إلى 3.9 مليون برميل في اليوم في عام 2022، وإلى 4.1 مليون برميل في اليوم في عام 2023.