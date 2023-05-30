أسعار النفط العالمية تهبط وسط خلافات سقف الدين في أمريكا وغموض محادثات «أوبك+»

هبطت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء متخلية عن مكاسبها المبكرة، إذ قوضت المخاوف بشأن إمكانية المصادقة على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة شهية المخاطرة فيما ألقت الرسائل المتضاربة من كبار منتجي النفط بظلالها على توقعات العرض قبل اجتماع مرتقب بعد أيام، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

‭و‬هبطت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.7 % إلى 76.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0453 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.5% في وقت سابق يوم الثلاثاء.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا إلى 72.32 دولار للبرميل بانخفاض 0.5 % عن إغلاق يوم الجمعة. ولم تكن هناك تسوية يوم الاثنين نظرا لأنه كان عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقال بعض المشرعين الجمهوريين المتشددين يوم الاثنين إنهم قد يعارضون الاتفاق الخاص برفع سقف الدين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلا أن الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لا يزالان متفائلين إزاء المصادقة على الاتفاق.

وتوصل بايدن ومكارثي في مطلع الأسبوع إلى اتفاق لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار والحد من الإنفاق الحكومي للعامين المقبلين. ويتعين أن يقر الكونجرس المنقسم هذا الاتفاق قبل الخامس من يونيو، وهو اليوم الذي قالت وزارة الخزانة إن البلاد قد لا تكون قادرة بحلوله على الوفاء بالتزاماتها الأمر الذي قد يتسبب في اضطرابات للأسواق المالية.

ويتزامن الموعد النهائي لإقرار سقف الدين تقريبا مع اجتماع من المقرر عقده في الرابع من يونيو حزيران لتحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، وسط حالة من الغموض حول ما إذا كان التحالف سيعلن المزيد من خفض الإنتاج بعد التراجع الأخير في الأسعار.