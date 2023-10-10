أسعار النفط العالمية تهبط نتيجة مخاوف من تعطل الإمدادات مع استمرار صراع الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0017 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 87.97 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2% إلى 86.22 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان ربحا أكثر من 3.50 دولار أمس الإثنين بفعل أنباء الصراع بعد تراجعهما بشدة في تعاملات متقلبة الأسبوع الماضي.

وشنت حركة حماس أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود يوم السبت. واستمر القتال حتى ليل الاثنين، حين ردت إسرائيل بموجة من الغارات الجوية على غزة.

ورغم أن إسرائيل تنتج كميات قليلة للغاية من النفط الخام، فإن الأسواق تشعر بالقلق من أنه إذا تصاعد الصراع فإنه قد يضر بإمدادات الشرق الأوسط ويفاقم العجز المتوقع لبقية العام.

وقالت مصادر يوم الاثنين إن ميناء عسقلان الإسرائيلي ومرفأ النفط التابع له أغلقا في أعقاب الصراع.

وقد يعرقل القتال أيضا الجهود الأمريكية للتوسط في التقارب بين السعودية وإسرائيل، وكذلك أي زيادة مرتبطة بذلك في الإنتاج العام المقبل ضمن الصفقة.

وقال محللون إن الاضطرابات قد تدفع الولايات المتحدة أيضا إلى تشديد عقوباتها على إيران والإضرار بصادرات النفط الإيراني.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الإثنين إن إيران متورطة رغم أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات مخابراتية أو أدلة تشير إلى مشاركة إيران المباشرة في الهجمات.

وفي إشارة أكثر إيجابية للإمدادات، قالت مصادر إن فنزويلا والولايات المتحدة أحرزتا تقدما في المحادثات التي يمكن أن تفضي إلى تخفيف العقوبات على كاراكاس من خلال السماح لشركة نفط أجنبية إضافية واحدة على الأقل بالحصول على النفط الخام الفنزويلي في ظل بعض الشروط.