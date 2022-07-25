أسعار النفط العالمية تهبط لقاع 5 أشهر الإثنين وسط زيادة المعروض وقوة الدولار

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات تعاملات الإثنين في أسواق النفط العالمية، ليتراجع خام نايمكس الأمريكي الخفيف 1.5% أو ما يعادل 1.5 دولار للبرميل، بانخفاض مستويات قرب الـ 93% مقتربا من مستويات فبراير 2022، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وهبط سعر مزيج خام برنت القياسي قرب مستويات الـ 97 دولارا للبرميل بتراجع بلغت نسبته 1.3% أو ما يعادل 1.3 دولار للبرميل، والتي تعد أدنى مستويات برنت في حوالي 5 أشهر منذ 25 فبراير 2022.

وكانت أسعار النفط تراجعت في ختام تعاملات الجمعة الماضية، مع تقييم المستثمرين لاضطرابات المعروض وإشارات تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا.

إلا أنه ورغم التراجع يوم الجمعة الماضي ارتفعت أسعار خام برنت القياسي لتسجل مكاسب أسبوعية 2%، وزاد خام نايمكس الأمريكي بمكاسب طفيفة بلغت 0.1%.

وبدأت إمدادات الغاز الليبية التي تصل إلى حوالي 1.2 مليون برميل في العودة من جديد، مما يشير إلى احتمالات نقص أزمة الإمدادات وسد الفجوة على الطلب ما يساهم في كبح لأسعار.

وتم استعادة جزء من العمليات العادية في خط أنابيب كيستون الذي ينقل الخام الكندي إلى مركز التخزين الرئيسي في الولايات المتحدة في كوشينج بعد توقفها بسبب انقطاع التيار الكهربائي خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إنه سيسمح للشركات الروسية المملوكة للدولة بشحن النفط إلى ثلاث دول بموجب تعديل للعقوبات الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء بهدف الحد من المخاطر على أمن الطاقة العالمي.

ولا تزل التصريحات الروسية بشأن وفق تصدير النفط إلى الدول التي تسعى إلى وضع حد لسعر النفط الروسي تلقي بظلالها.

وقالت إلفيرا نابيولينا رئيسة المركزي الروسي الجمعة الماضية إن روسيا لن توفر إمدادات النفط للدول التي قررت فرض سقف سعر على النفط الروسي.

وقال كازوهيكو سايتو كبير محللي شركة فوجيتومي للأوراق المالية، إنه من المرجح أن يظل اتجاه السوق هبوطيًا بسبب المخاوف من أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى خفض الطلب العالمي على الوقود، وأن يؤدي استئناف بعض إنتاج النفط الخام الليبي إلى الحد من قلة المعروض العالمي.