أسعار النفط العالمية تهبط قبيل إعلان قرار المركزى الأمريكى بشأن مسار رفع الفائدة

شهدت أسعار النفط تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتزداد بعدا عن أعلى مستوياتها في عشرة أشهر قبيل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة، وسط حالة من الضبابية لدى المستثمرين بشأن موعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار النفط على الرغم من سحب أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، مما يشير إلى شح في إمدادات الخام فيما تبقى من 2023.

سعر النفط لخام برنت

وتراجعت أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام برنت بأكثر قليلا من دولار إلى 93.33 دولار للبرميل، وانخفضت في أحدث تعاملات 80 سنتا بما يعادل 0.8 % إلى 93.54 دولار للبرميل. وسجل سعر خام برنت 95.96 دولارا أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر.

سعر النفط للخام الأمريكى

وهبطت أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8 % أو 75 سنتا إلى 90.45 دولارا للبرميل بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 93.74 دولارا للبرميل في اليوم السابق.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات أواندا “وتيرة ارتفاع النفط تهدأ قليلا مع ترقب المتعاملين قرارا محوريا من مجلس الاحتياطي الفيدرالى”.

وأضاف “مويا” أن سوق النفط لا تزال “شديدة الشح” وستظل كذلك على المدى القصير.

وينتظر المستثمرون مجموعة من قرارات أسعار الفائدة من بنوك مركزية هذا الأسبوع، منها في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي اليوم الأربعاء، لتقييم توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

ومن المتوقع إلى حد كبير أن يبقي المركزى الأمريكى على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سيكون على مسار سياسته، وهو أمر غير واضح.