أسعار النفط العالمية تهبط بنحو 1.00% الأربعاء قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية

سجلت أسعار النفط الخام انخفاضات، لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء؛ متأثرة بعدة عوامل، أبرزها تحذيرات وكالة الطاقة الدولية بشأن تداعيات قرار “أوبك بلس” خفض إنتاجها من النفط الخام العكسية، والتي قد تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن النفط وتسريع توجههم صوب الطاقة النظيفة، حسبما ذكر موقع “إنفستينج دوت كوم”.

وقد يؤدي هذا إلى احتمالية ضعف الطلب العالمي على النفط الخام، بالإضافة لاقتراب صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية، لهذا الأسبوع المُقرر صدورها اليوم، والتي ستؤثر على تحركات أسعار النفط الخام.

وعلى صعيد تعاملات اليوم، سجلت العقود الفورية لخام برنت انخفاضًا بنسبة 1.09% واستقرت قرب مستوى 79.62 دولارا للبرميل،

وفي الوقت نفسه، هبطت العقود الفورية لخام غرب تكساس الأمريكي بواقع 1.00% وسجلت نحو 76.28 دولار للبرميل.

ووجدت أسعار النفط الخام ضغطًا ملحوظًا أثناء تعاملات اليوم، بالتزامن مع تصريحات وكالة الطاقة الدولية، المحذرة بشأن تداعيات قرار “أوبك بلس” بشأن خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميًّا،

حيث أوضحت الوكالة أنه يجب على تحالف “أوبك” توخّي الحذر من رفع أسعار النفط بفعل قرارها، نظرًا لاحتمالية أن يتسبب هذا الإجراء في الإضرار بالاقتصاد العالمي.