أسعار النفط العالمية تهبط بفعل بيانات صينية تذكي مخاوف حيال الطلب

هبطت أسعار النفط العالمية خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، إذ زادت المخاوف حيال تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام، بعد بيانات تجارة سلبية، مما يطغى على المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي في ظل تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 86 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض 19 سنتا أو 0.2%.

كان العقدان قد زادا بما يقرب من دولار في الجلسة السابقة.

وقال تشيوكي تشين كبير المحللين لدى سانوارد تريدينج: “أسعار النفط تجد صعوبة في تحقيق المزيد من الارتفاع بسبب المخاوف المستمرة بشأن بطء انتعاش الاقتصاد الصيني والطلب على الوقود”.