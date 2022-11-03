أسعار النفط العالمية تهبط الخميس وسط مخاوف إزاء الطلب بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الدولار وتنامي المخاوف من الركود العالمي الذي سيؤثر بالسلب على الطلب على الوقود، ومع ذلك فإن المخاوف المتعلقة بالإمدادات حدت من تراجع الأسعار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي تمام الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر خام برنت 85 سنتا أو 0.9 % إلى 95.30 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.01 دولار أو 1.1 % إلى 88.99 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان بأكثر من دولار للبرميل خلال أمس الأربعاء، بدعم من تراجع آخر في مخزونات النفط الأمريكية، على الرغم من رفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة 75 نقطة أساس وإعلان رئيسه جيروم باول أن من السابق لأوانه التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة.

وتقلل قوة الدولار الطلب على النفط، إذ تزيد تكلفة الوقود على المشترين بالعملات الأخرى.

ومن المنتظر أن يبدأ حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي بسبب غزو موسكو أوكرانيا في الخامس من ديسمبر المقبل، وسيعقبه حظر لواردات المنتجات النفطية في فبراير .

وتراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أكتوبر الماضي وذلك لأول مرة منذ يونيو.

وقررت أوبك وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، خفض مستوى الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر.

وتتوقع السوق أيضا ارتفاع الطلب من الصين على أمل أن تخفف بكين من سياساتها الخاصة بمكافحة فيروس كورونا. وتعهد المسؤولون الصينيون يوم الأربعاء بإبقاء النمو ضمن الأولويات ومواصلة الإصلاحات.