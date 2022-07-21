أسعار النفط العالمية تهبط الخميس مع بدء انتظام صادرات الخام الليبية

يبدو أن أسعار النفط لا تزال تحت تأثير صدمة المخزونات من جانب، تزامنا مع بدء انتظام صادرات النفط الليبية بعد توقف بفعل الإضطرابات التي طالت مؤسسة النفط الوطنية، وذلك تزامنا مع مساعي واشنطن لفرض حد أقصى على أسعار النفط الروسية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتأمل الولايات المتحدة في تحقيق ذلك بحلول ديسمبر المقبل، بينما تجاهلت الأسعار تحذيرات موسكو بوقف تصدير النفط في حالة تم وضع حدود سعرية.

ونخفضت أسعار النفط اليوم الخميس في حدود 3% ، ليسقط خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال تعاملات اليوم الخميس في حدود 3.% أو ما يعادل 3.5 دولار في البرميل نزولا إلى مستويات قرب الـ 96 دولار للبرميل.

وفي المقابل نزل سعر خام برنت القياسي بأكثر من 3دولار في البرميل، منخفضا إلى مستويات 103.5 دولار في البرميل مقابل 106.8 دولار خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليتراجع بنسبة 3%.

وبعد صدمة المخزونات أمس الأربعاء، سجل سعر الخام الأمريكي تراجعًا بنحو 0.9% أو 86 سنتًا ليصل إلى 99.88 دولار للبرميل، وانخفض خام برنت القياسي بنسبة 0.4% أو 43 سنتًا عند 106.92 دولار للبرميل.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو إن الولايات المتحدة تأمل في فرض سقف عالمي لأسعار النفط الروسي بحلول ديسمبر تزامنا مع تصريحات شبيهة من وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين.

وتحث وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على وضع سقف لدفع أسعار النفط للانخفاض وجعل الأمر أكثر صعوبة على موسكو لتمويل حربها في أوكرانيا.

وأضاف أديمو إننا نتابع العمل على ما فعله الأوروبيون، لقد طرحوا فكرة النظر في وضع حد أقصى للسعر لكنهم قالوا أيضا إنهم يخططون بحلول ديسمبر لفرض حظرهم على التأمين.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي هدفنا هو التأكد من أنه مع سريان حظر التأمين، سنكون في وضع يتضمن حدا أقصى للسعر يمكن ضمه إليه وأن يكون دوليا يساعد في خفض أسعار الطاقة العالمية ويسمح أيضا للطاقة الروسية بالتدفق إلى السوق.

روسيا تهدد

وفي المقابل قال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك إن روسيا لن تورد النفط إلى السوق العالمي إذا فُرض سقف للأسعار.

وقال نوفاك إذا كانت هذه الأسعار التي يتحدثون عنها أقل من تكلفة إنتاج النفط، عندئذ فإن روسيا بالطبع لن تضمن توريد هذا النفط إلى الأسواق العالمية، هذا يعني أننا ببساطة لن نعمل بخسارة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين في وقت سابق إن أسعار النفط ستشهد زيادات حادة إذا فُرض سقف، وحذر من أن روسيا ستعمل على الدفاع عن حقوقها سواء فيما يتعلق بتصدير الغاز أو النفط.