أسعار النفط العالمية تهبط الخميس مع استمرار مخاوف الإمدادات

تراجعت أسعار النفط في معاملات متقلبة صباح اليوم الخميس في أسواق النفط العالمية إذ يقيم المستثمرون إمكانية توفر إمدادات جديدة في أسواق تشهد قلة المعروض النفطي.

وبحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.48% إلى 121.02 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 96 سنتا أو 0.84% إلى 113.97 دولار للبرميل.

وصعدت عقود الخامين دولارين ودولارا على الترتيب في المعاملات المبكرة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة بالنسبة لخام برنت بأكثر من 14 دولارا للبرميل أو 13% منذ يوم الاثنين.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 10 دولارات أو 10% للبرميل مع زيادة مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويرتفع الخامان القياسيان بشكل مطرد منذ بداية الحرب الروسية لأوكرانيا قبل نحو شهر فيما تصفه موسكو بأنه “عملية خاصة”، وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات واسعة على موسكو فيما تسبب في إرباك تجارة النفط العالمية.

وتصدر روسيا ما بين 4-5 ملايين برميل من الخام يوميا، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للخام في العالم بعد السعودية. وتتباين تقديرات المحللين بشأن كمية الخام التي لن تتمكن من دخول السوق.

تعطل الصادرات

وتوقفت بالكامل صادرات النفط من مرفأ كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين التابع لكازاخستان على ساحل البحر الأسود الروسي أمس الأربعاء بعدما لحقت به أضرار جراء عاصفة كبيرة واستمرار الطقس السيء، وفق ما ذكره وكيل ملاحي ومدير خط الأنابيب.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس، إن إمدادات النفط عبر الخط قد تتوقف كليا لمدة تصل إلى شهرين.

انخفاض المخزونات

قيما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 571.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ مايو أيار 2002.

وأضافت الوكالة الحكومية أن ذلك هو أكبر انخفاض أسبوعي في مخزون الخام بالاحتياطي البترولي الاستراتيجي منذ أغسطس 2011.

جاء انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة، مع صعود صادرات الخام ووارداته، وبالتزامن مع ارتفاع استهلاك المشتقات النفطية.

وصعدت صادرات النفط في أمريكا بنحو 908 آلاف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 3.844 مليون برميل يوميًا.

وارتفعت واردات النفط الأمريكية بمقدار 92 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 6.486 مليون برميل يوميًا.

ارتفعت واردات النفط في الولايات المتحدة من 6.395 مليون برميل يوميًا إلى مستوى 6.486 مليونًا خلال الأسبوع الماضي

وجاء ارتفاع واردات الخام الأمريكية من 4 دول، بقيادة كندا؛ إذ شهدت زيادة 408 آلاف برميل يوميًا.

وارتفعت واردات النفط في أمريكا من العراق وروسيا بنحو 328 و32 ألف برميل يوميًا على الترتيب، كما صعدت من نيجيريا.