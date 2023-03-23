أسعار النفط العالمية تهبط الخميس متأثرة برفع الفائدة

سجلت أسعار النفط العالمية تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس، عقب ثلاث جلسات من المكاسب، بعد أن أعاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، جيروم باول، تأكيد التزامه بكبح جماح التضخم، بما في ذلك احتمال زيادة أسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتًا، أو 086٪، إلى 76.03 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:31 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتًا ، أو 1.04٪ ، إلى 70.16 دولارًا للبرميل.

واستقر الخامين القياسيين للخام يوم الأربعاء عند أعلى إغلاق لهما منذ 14 مارس.

وقال باول أيضا يوم الأربعاء إن ضغوط الصناعة المصرفية يمكن أن تؤدي إلى أزمة ائتمانية مع تداعيات “كبيرة” على الاقتصاد الذي توقع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أن يتباطأ هذا العام أكثر مما كان يعتقد سابقا.

وتسببت أزمات البنوك في تقلب التجارة في الأصول ذات المخاطر العالية مثل النفط خلال الأسبوع الماضي حيث يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

ورفعت لجنة وضع السياسة بالبنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في قرار بالإجماع، ورفعت سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 4.75٪ إلى 5.00٪.