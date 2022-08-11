أسعار النفط العالمية تهبط الخميس بفعل صدمات البيانات

يعاني النفط في الأيام الأخيرة من توالي الصدمات التي تؤثر على آليات العرض والطلب في الأسواق، لتنسحب البيانات الصادمة على أسعار الخام في ظل ضبابية تخيم على الأسواق بشأن تنامي الطلب ووفرة المعروض.

انخفضت أسعار النفط العالمية في تعاملات اليوم الخميس بعد صدمة بيانات مخزونات النفط الأمريكية، والتي خالفت التوقعات، بينما تترقب الأسواق اليوم بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وفي المقابل أعلنت إدارة الطاقة الأمريكية اليوم الخميس عن انخفاض متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة لما دون ال 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ مارس، مما يعزز مجهودات الإدارة الأمريكية في خفض أسعار البنزين عبر خطة الإفراج عن المخزون الاستراتيجي، وهو ما يساعد واشنطن في كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عام.

واستأنفت “ترانسنفت” أمس الأربعاء تدفقات النفط عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب دروجبا، بعدما أعلنت الثلاثاء أن أوكرانيا علقت تدفقات خط الغاز إلى أجزاء في وسط أوروبا منذ أوائل هذا الشهر، لأن العقوبات الغربية منعتها من تلقي رسوم عبور من موسكو.

وانخفضت أسعار خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، في حدود 0.5% أو ما يعادل 0.4 دولار نزولا إلى مستويات قرب الـ 91 دولار للبرميل.

بينما يتراجع خام برنت القياسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس في حدود 0.4% دولار أو ما يعادل 0.6 دولار في البرميل نزولا إلى مستويات قرب الـ 97 دولار للبرميل.

بيانات صادمة



أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون البنزين في نفس الفترة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط ارتفعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من شهر أغسطس الجاري، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى هبوط 400 ألف برميل.

وفي المقابل انخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 5 ملايين برميل، ارتفع مخزون المقطرات 2.2 مليون برميل.