أسعار النفط العالمية تهبط الجمعة وسط مخاوف الركود

انخفضت أسعارالنفط خلال تعاملات اليوم الجمعىة في أسواق النفط العالمية في ظل مخاوف الركود وصعود العملة الأمريكية “الدولار،”على الرغم من أن الخسائر كانت محدودة بسبب مخاوف الإمدادات بعد إعلان التعبئة الجزئية في صفوف الجيش الروسي وتعثر واضح في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 % إلى 90.05 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا أو 0.4 % إلى 83.19 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار عقد شهر أقرب استحقاق لخام برنت 1.5 % في حين انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 2.3 بالمئة هذا الأسبوع.

ورفعت بنوك مركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة يوم الأربعاء، الأمر الذي زاد مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن جهود إحياء اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 تعثرت بسبب إصرار إيران على إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة باكتشاف آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة، وهو الأمر الذي خفض توقعات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق.