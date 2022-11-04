أسعار النفط العالمية تهبط الجمعة متأثرة بمخاوف الطلب

هبطت أسعار النفط العالمية، خلال المعاملات المبكرة يوم الجمعة، لتواصل موجة الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة؛ نتيجة تنامي المخاوف من رفع الفائدة من قِبل بنك الإحتياطي الفيدرالي بمعدل أكبر من المتوقع من قبل، فضلًا عن مخاوف جديدة من تفشّي فيروس كورونا، وهو ما سيقوِّض الطلب على الوقود في الصين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0025 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا أو 0.2% إلى 94.45 دولار للبرميل، بعد تراجعها 1.5% في الجلسة السابقة. وتتجه العقود صوب انخفاض بأكثر من 1%، هذا الأسبوع.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتًا أو 0.3% إلى 87.90 دولار للبرميل، لتضيف إلى تراجع بنسبة 2% في الجلسة السابقة، لكنها تتجه صوب إنهاء الأسبوع على استقرار.

وتنامت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة؛ أكبر مستهلك للنفط في العالم، يوم الخميس، بعد أن ذكر جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أن “من السابق لأوانه” التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة.

وزادت الأجواء السلبية بعد أن ذكر بنك إنجلترا، أمس الخميس، أنه يعتقد أن بريطانيا دخلت في ركود، وأن الاقتصاد قد لا يسجل نموًّا لعامين آخرين.

كما تأثرت المعنويات وتوقعات أسعار النفط، بعد أن أبقت الصين على قيودها المشددة لمكافحة “كوفيد-19” في أعقاب تسجيل أعلى زيادة بالإصابات منذ أغسطس، يوم الخميس.