أسعار النفط العالمية تهبط الجمعة بعد توسيع الصين قيود «كورونا»

هبطت أسعار النفط الخام، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنسبة حوالي 1.5%، بعد أن وسّعت الصين، أكبر مستورِد للنفط الخام في العالم، قيودها لمواجهة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من الانخفاض، فإن النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بفعل مخاوف نقص الإمدادات قبل دخول قرار أوروبا حظر واردات النفط الروسية حيز التنفيذ.

وبحلول الساعة 07:50 صباحًا بتوقيت جرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي- تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.14%، إلى 95.85 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي- تسليم ديسمبر بنسبة 1.48% إلى 87.76 دولار للبرميل، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

يتجه كلا العقدين القياسيين لتحقيق ارتفاع أسبوعي؛ إذ يسير خام برنت لتحقيق مكاسب بأكثر من 2%، بينما يتجه غرب تكساس الوسيط للارتفاع بأكثر من 3%.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس 27 أكتوبر، على ارتفاع بأكثر من 1%، مع التفاؤل بشأن الطلب وزيادة صادرات الخام الأمريكية.

جاء تراجع أسعار النفط الخام، اليوم الجمعة، بعد أن ضاعفت المدن الصينية القيود والإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا؛ إذ أغلقت المباني والمناطق وألقت الملايين في محنة في تدافع لوقف تفشّي المرض.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الصين إلى 3.2%، هذا العام، بتخفيض 1.2 نقطة عن توقعاته لشهر أبريل ، بعد ارتفاع بنسبة 8.1% في عام 2021.