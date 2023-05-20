أسعار النفط العالمية تهبط الجمعة بعد توقف مؤقت لمحادثات الدين الأمريكية

غيرت أسعار النفط مسارها لتهبط في ختام تعاملات يوم الجمعة بعدما توقف مؤقت لمفاوضات رفع سقف الدين العام بين الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي وإدارة الرئيس جو بايدن، وهو ما يهدد بتخلف الحكومة عن سداد التزاماتها الأمر الذي سيقلل الطلب على الطاقة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.8 %، إلى 75.58 دولار للبرميل عند التسوية، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا، أو 0.3 %، إلى 71.69 دولار.

وأغلق عقد الخام الأمريكي تسليم مايو الذي من المقرر أن ينتهي تداوله يوم الاثنين منخفضا 31 سنتا، تعادل 0.4 %، عند 71.55 دولار للبرميل.

ورغم ذلك سجل خاما القياس أول مكاسب أسبوعية لهما منذ شهر حيث زاد الخامان حوالي 2%.

والوقت محدود أمام بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الاقتراض الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار وإلا فستواجه الحكومة تخلفا كارثيا عن السداد. وحذرت وزارة الخزانة من احتمال ألا تتمكن الحكومة من سداد التزاماتها بحلول أول يونيو.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا.

ويسود قلق في الأسواق أيضا بسبب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي قال فيها إن التضخم لا يزال “أعلى كثيرا” من المستوى الذي يستهدفه البنك. وأضاف أنه لم يجر اتخاذ أي قرار بعد بشأن الخطوة المقبلة فيما يخص أسعار الفائدة.

وقال روبرت ياوجر المحلل لدى ميزوهو: “لا يبدو أنهم سيتوصلون لاتفاق بشأن سقف الدين اليوم… احتمال زيادة الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو يتزايد كل يوم”.

وهبطت الأسهم الأمريكية وعوائد سندات الخزانة والدولار عقب انتشار أنباء توقف محادثات رفع سقف الدين وتصريحات باول.