أسعار النفط العالمية تهبط الثلاثاء وسط مخاوف إزاء الطلب الصيني والركود

هبطت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ أثارت مخاوف من الركود الاقتصادي وتفاقم تفشي ” كوفيد-19″ في الصين توقعات بهبوط الطلب على الوقود، بشكل يطغى على المخاوف بشأن الإمدادات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط سعر خام برنت 23 سنتا، أي 0.2%، إلى 97.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.4 % إلى 91.47 دولار.

وسجل الخامان أعلى مستوى منذ أغسطس يوم الإثنين، وسط تقارير بشأن بحث القادة في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، لرفع القيود الصارمة التي تفرضها البلاد لمكافحة كوفيد-19.

ولكن مسؤولي الصحة الصينيون أكدوا مطلع الأسبوع التزام الصين بنهجها الصارم لتحقيق (صفر -كوفيد)، كما أظهرت البيانات الأحدث تقلص صادرات وواردات الصين بشكل غير متوقع في أكتوبر.

كما أثرت قوة الدولار على أسعار النفط. ويتم تسعير النفط بشكل عام بالدولار الأمريكي، لذا فإن صعود الدولار يجعل السلعة أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقالت تينا تينج المحللة في مؤسسة (سي.إم.سي ماركتس) إن المتعاملين في السوق سيترقبون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بخصوص التداول.

وأضافت: “على خلفية التضخم الصعب وارتفاع أسعار الفائدة في الدول الغربية الكبرى، ما زالت العقود الآجلة للنفط تضع في اعتبارها احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي”.