أسعار النفط العالمية تهبط الثلاثاء وسط تعاملات حذرة قبل بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار النفط العالمية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء ،رغم تحقيقها مكاسب قوية خلال الجلستين السابقتين في ظل حذر الأسواق قبل إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل ،مما يلعب دورا مهما في قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) القادم إزاء أسعار الفائدة.

وانخفض سعر خام برنت 31 سنتا أو 0.4 % إلى 76.70 دولار ونزل خام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 % إلى 72.92 دولار في الساعة 0005 بتوقيت جرينتش.

وتنتظر الأسواق أرقام تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل نيسان والمقررة يوم الأربعاء تحسبا لأي مؤشر على القرار التالي بخصوص الفائدة.

وعلى الرغم من تراجع أسواق النفط كثيرا الأسبوع الماضي فإن الأسعار ارتفعت يومي الجمعة والاثنين مع هدوء المخاوف من ركود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم ورأى بعض المتعاملين أن تراجع النفط الخام لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بسبب مخاوف الطلب أمر مبالغ فيه.

وتنطلق هذا الشهر جولة من التخفيضات الطوعية التي أعلن عنها بعض أعضاء تحالف أوبك+ الذي يعقد اجتماعه المقبل في الرابع من يونيو.