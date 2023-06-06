أسعار النفط العالمية تهبط الثلاثاء متجاوزة اجتماع منظمة أوبك

هبطت أسعار النفط يوم الثلاثاء لتتخلى عن معظم المكاسب التي حققتها الجلسة الماضية بعد إعلان السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، اعتزامها زيادة خفض الإنتاج، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت 23 سنتا أو 0.3 % إلى 76.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.4 بالمئة ليسجل 71.90 دولار للبرميل.

وكان برنت قد ارتفع بما بلغ 2.6 دولار خلال تعاملات أمس الإثنين بينما زاد الخام الأمريكي بما بلغ 3.3 دولار بعد بضع ساعات من قول السعودية إنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو .

ويأتي هذا الخفض الطوعي، وهو أكبر خفض تقرره السعودية منذ سنوات، بالإضافة إلى اتفاق أشمل لتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا للحد من المعروض في مسعى لدعم أسعار الخام.

ويضخ تحالف أوبك+ حوالي 40 % من إنتاج النفط الخام العالمي.

لكن الكثير من هذه التخفيضات التي أعلنت بعد اجتماع أوبك في فيينا يوم الأحد ربما لا يكون لها تأثير حقيقي إذ خفضت المجموعة مستويات الإنتاج المستهدفة لكل من روسيا ونيجيريا وأنجولا لتماشى مع مستويات الإنتاج الفعلي الحالية.