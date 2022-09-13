أسعار النفط العالمية تهبط الثلاثاء بعد بيانات التضخم الأمريكي

تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ، حيث انخفضت قرب 93 دولارًا لبرميل خام برنت، بعد بيانات بشأن التضخم الأمريكي والتي جاءت أعلى من المتوقع.

أسعار النفط العالمية

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر مستوى 93.39 دولار بحلول الساعة 3:53 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي الوسيط تسليم أكتوبر إلى 87.53 دولار للبرميل.

وأظهرت البيانات أن احتياطيات النفط في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 1984.

ووفقًا للبيانات الصادرة يوم الاثنين الماضي من قبل وزارة الطاقة، انخفض الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بالولايات المتحدة، بمقدار 8.4 مليون برميل إلى 434.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 1984.

ووضع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس الماضي، خطة للإفراج عن مليون برميل يوميًا على مدى ستة أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي لمعالجة أسعار الوقود الأمريكية المرتفعة، والتي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين الماضي، أن مخزونات النفط التجارية الأمريكية من المتوقع أن تنخفض لمدة خمسة أسابيع متتالية، لتنخفض بنحو 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر الماضي.

ولاتزال التوقعات بإحياء الاتفاق النووي بين الغرب وإيران ضبابية، وأعربت ألمانيا يوم الاثنين عن أسفها لعدم استجابة طهران بشكل إيجابي للمقترحات الأوروبية لإحياء اتفاق 2015.