أسعار النفط العالمية تهبط الثلاثاء بسبب مخاوف كورونا في الصين

هبطت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسبب مخاوف ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الصين ، وتخوفات من انخفاض استهلاك الوقود في أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم بالإضافة إلى تخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي في 2022، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أي 0.3 %، إلى 92.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 0416 بتوقيت جرينتش عقب تراجعها ثلاثة بالمئة عند التسوية يوم الاثنين.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، أي 0.6 %، إلى 85.37 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 3.5 % في الجلسة السابقة.

وفي حين رحب المستثمرون بإعلان الصين الأسبوع الماضي أنها ستخفف القيود الصارمة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا لتحفيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، قال محللون إن عمليات الإغلاق وزيادة الإصابات بكوفيد-19 ما زالت تشكل خطرا سلبيا رئيسيا.

وقال ستيفن إينيس مدير إس.بي.آي لإدارة الأصول في مذكرة “عمليات الإغلاق في المناطق المكتظة بالسكان في الصين تعيق التنقل والطلب على النفط أكثر من النشاط الاقتصادي”.

وتباطأ نمو إنتاج المصانع في الصين وتراجعت مبيعات التجزئة والعقارات بصورة أكبر في أكتوبر الماضي، في أحدث علامة على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه بينما يواجه صعوبات بسبب قيود كوفيد الطويلة.

وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الخامسة منذ أبريل، بداعي وجود تحديات اقتصادية متزايدة بما في ذلك ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

ويأتي ذلك بعد أن قال صندوق النقد الدولي الأحد الماضى أن التوقعات الاقتصادية العالمية أصبحت أكثر كآبة مما كان متوقعا الشهر الماضي، مشيرا إلى تدهور مطرد في استطلاعات مؤشرات مديري المشتريات في الأشهر الأخيرة.

ومن المقرر أن يبدأ الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، ردا على غزو موسكو لأوكرانيا، في الخامس من ديسمبر. وبعد الحظر، سيوقف الاتحاد الأوروبي واردات المنتجات النفطية الروسية في فبراير.