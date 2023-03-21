أسعار النفط العالمية تهبط الثلاثاء بسبب أزمات القطاع المصرفي

هبطت أسعار النفط العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت في وقت مبكر من الجلسة السابقة، بفعل مخاوف المستثمرين من تأثير مشكلات القطاع المصرفي الأخيرة على الاقتصاد العالمي؛ ما يؤدي للحد من الطلب على الخام، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو المقبل بمقدار (77) سنتا بنسبة (1.04%) لتسجل (73.02) دولار للبرميل.



كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار (74) سنتا بنسبة (1.09%) لتسجل (66.90) دولار للبرميل.



وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط في الجلسة السابقة (أمس الإثنين) بنحو (3) دولارات للبرميل، قبل أن يغلقا على ارتفاع.



وجاء تراجع سعر النفط، رغم عقد صفقة مصرفية كبرى، وافق بموجبها (يو.بي.إس)، أكبر بنك في سويسرا، على شراء منافسه الأصغر كريدي سويس في محاولة لإنقاذه من الانهيار.



فيما أعلنت البنوك المركزية الكبرى، بما فيها الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، عن أنها ستعزز سيولة السوق وتدعم البنوك الأخرى.