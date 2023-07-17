أسعار النفط العالمية تهبط الإثنين وبرنت يسجل 79.30 دولار للبرميل

هبطت أسعار النفط للجلسة الثانية خلال تعاملات اليوم الغثنين بعد استئناف الإنتاج في عدد من حقول النفط الليبية مطلع الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتًا أو 0.7% إلى 79.30 دولار للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتًا أو 0.7% إلى 74.90 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار بعد أن حقق الخامان القياسيان الأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ولامسا أعلى مستوى منذ أبريل عندما توقف الإنتاج في عدد من حقول النفط الليبية، وإيقاف شركة “شل” صادرات الخام النيجيري مما أدى إلى شح الإمدادات.