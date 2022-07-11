أسعار النفط العالمية تهبط الإثنين بفعل مخاوف الركود وقيود الصين لمكافحة «كوفيد-19»

هبطت أسعار النفط دولارت واحدا خلال تعاملات اليوم الاثنين في أسواق النفط العالمية من خلال تعاملات متقلبة بعد أن طغت المخاوف بشأن الركود وقيود الصين فى كافحة كوفيد -19 على المخاوف المستمرة بشأن نقص المعروض، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة بالنسبة لخام القياس العالمي مزيج برنت 82 سنتا أو 0.8 % إلى 106.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0314 بتوقيت جرينتش.

كما نزلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 1.04 دولار أو 1% إلى 103.75 دولار للبرميل.

وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة عامة في مناطق من جنوب شرق آسيا.

وسجلت تعاقدات كل من الخامين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي بعد أن هيمنت على السوق مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم قد يؤدي إلى ركود ويضعف الطلب على النفط.



قيود جديدة في الصين

لجأت عدة مدن صينية لفرض قيود جديدة لاحتواء انتشار كوفيد-19 بما يتراوح بين تعطيل الأعمال التجارية إلى الإغلاق الكامل.

في حين تستعد فيه مدينة شنغهاي لإجراء حملة فحص جماعي أخرى بعد رصد المتحور الفرعي “بي.إيه.5” من المتحور أوميكرون، وفقا لوسائل إعلام عالمية اليوم الإثنين.

ولا تزال الصين تلتزم بسياستها “صفر كوفيد” التي تقضي بالعمل على القضاء على جميع حالات تفشي المرض على الفور وواصلت السلطات المحلية فرض قيود صارمة على الرغم من انخفاض عدد الحالات في وقت أصبحت فيه معظم دول العالم تتعايش مع الفيروس.

واكدت الحكومة المركزية إن القيود يجب أن تكون مركزة قدر الإمكان للحد من الأضرار التي تلحقها بثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك في أعقاب اضطرابات كبيرة هذا العام أعاقت سلاسل التوريد العالمية وأضرت بالتجارة الدولية.