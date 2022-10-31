أسعار النفط العالمية تهبط الإثنين بأكثر من 1% بسبب قيود كورونا

هبطت أسعار النفط بأكثر من 1% في تعاملات اليوم الإثنين، في أعقاب صدور بيانات نشاط المصانع في الصين والتي جاءت أضعف من المتوقع، بسبب مخاوف من تأثير توسيع القيود ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على الطلب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.10 دولار أو 1.2 في المئة إلى 94.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2% يوم الجمعة.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.2% إلى 86.83 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3% عند التسوية يوم الجمعة.

وأظهر مسح رسمي يوم الإثنين انخفاض نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بشكل غير متوقع في أكتوبر، متأثرًا بتراجع الطلب العالمي والقيود الصارمة على فيروس كورونا التي أضرت بالإنتاج.

وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بـ “صفر- كوفيد-19” مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب.

في الوقت نفسه أشار بعض من كبار المنتجين الأمريكيين إلى تباطؤ إنتاجية حقل بيرميان وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا.

وجاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات النفط الأمريكية إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي مما أدى جزئيًا إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط 3.4 في المئة. وارتفع برنت 2.4 في المئة الأسبوع الماضي محققا مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.