أسعار النفط العالمية تهبط الأربعاء وسط توقعات ارتفاع المخزون الأمريكي

هبطت أسعار النفط العالمية في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط توقعات بصعود في مخزونات النفط في الولايات المتحدة، ويتزامن ذلك مع تنامي المخاوف من حصول ركود اقتصادي في العالم الأمر الذي سيؤثر على الطلب.

وهبطت أسعار العقود الآجلة بالنسبة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.53% إلى 77.30 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:03 بتوقيت موسكو،

في غضون ذلك انخفضت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت القياسي العالم بنسبة 1.45% إلى 85.02 دولار للبرميل، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

وينتظر المتعاملون في أسواق النفط صدور البيانات الرسمية حول المخزونات من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 4.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر ، بينما تراجعت مخزونات البنزين بنحو مليون برميل ، وفقًا لمصادر السوق أمس الثلاثاء ، نقلاً عن أرقام من معهد البترول الأمريكي.

كما ارتفعت مخزونات المقطرات بنحو 438 ألف برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

يأتي التقرير قبل بيانات إدارة معلومات الطاقة الرسمية المقرر صدورها اليوم الأربعاء الساعة 4:30 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 يوم الثلاثاء ، بسبب توقعات ضعف الطلب وارتفاع الدولار الأمريكي ، لكنه قال إن خيبة الأمل في الإمدادات العالمية عززت توقعاته الصعودية طويلة الأجل.

بدأ المنتجون في إعادة العمال إلى منصات النفط البحرية بعد توقف الإنتاج قبل إعصار إيان ، الذي دخل خليج المكسيك الأمريكي أمس الثلاثاء ومن المتوقع أن يصبح عاصفة خطيرة من الفئة الرابعة فوق المياه الدافئة للخليج.

تم إغلاق حوالي 190 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط ، أو 11% من إجمالي إنتاج الخليج، وفقًا للهيئة التنظيمية البحرية، مكتب السلامة وإنفاذ البيئة (BSEE)، فيما فقد المنتجون 184 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أو ما يقرب من 9% من الإنتاج اليومي.

وقالت BSEE أنه تم إجلاء الموظفين من 14 منصة إنتاج ومنصة.