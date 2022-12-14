أسعار النفط العالمية تهبط الأربعاء نتيجة زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

هبطت أسعار النفط العالمية خلال المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء في أعقاب الزيادة التي سجلتها مخزونات الخام الأمريكية، بدلا من الانخفاض الذي توقعه المحللون، مما عزز المخاوف حول ضعف الطلب حتى مع تقلص العرض وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا، أي 0.4 %، إلى 75.09 دولار بحلول الساعة 0128 بتوقيت جرينتش، لتفقد مكاسب بنسبة3 % حققتها في الجلسة السابقة.

ونزلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أي 0.5 %، إلى 80.30 دولار للبرميل.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي، في حين توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجعا في المخزونات بواقع 3.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أيضا ارتفاع مخزونات البنزين بنحو 900 ألف برميل ومخزونات نواتج التقطير بواقع 3.4 مليون برميل.

وكان الارتفاع في مخزونات البنزين أقل مما توقعه المحللون، لكن الزيادة في مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات، كانت أكثر من المتوقع.

وطغت بيانات المخزون على المعنويات المرتفعة التي دفعت السوق للصعود بنسبة ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة على أمل انتعاش الطلب في الصين مع تخفيف قيود كوفيد-19، وبسبب ضعف الدولار بعد أن أظهرت بيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة.

كما تلقى السوق دعما هذا الأسبوع من توقف خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إينرجي، والذي ينقل 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي إلى الولايات المتحدة.