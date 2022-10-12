أسعار النفط العالمية تهبط الأربعاء مع صعود الدولار

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي وسط صعود في سعر الدولارالأمريكي واستعداد المستثمرين لاستقبال بيانات التضخم الأمريكية وسط مخاوف متنامية بشأن الطلب على الوقود أثارتها مخاطر الركود العالمي وتشديد قيود “كوفيد-19” في الصين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0410 بتوقيت جرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بواقع 46 سنتا، أي 0.5%، إلى 93.83 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا، أي 0.6%، إلى 88.81 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بواقع اثنين في المئة في الجلسة السابقة.

وارتفع سعر الدولار إلى أعلى مستوى في 24 عاما مقابل الين اليوم الأربعاء، بسبب مخاوف التضخم. والدولار القوي يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ويميل إلى التأثير على النفط والأصول الأخرى عالية المخاطر.

وقال ستيفن إينيس من “إس.بي.آي أسيت مانجمنت”: “رغم الأساسيات التي تنبئ بارتفاع أسعار النفط والخفض الضخم في إنتاج أوبك، فإن أي انهيار في الأصول عالية المخاطر قد يستمر في الإضرار بأسعار النفط”.

ومن المقرر صدور تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين يوم الخميس.

وخفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 وحذر من زيادة مخاطر حدوث ركود.

لكن صندوق النقد الدولي حث البنوك المركزية أيضا على مواصلة معركتها ضد التضخم، حتى مع قلق المستثمرين من أن صناع السياسة النقدية قد يتسببون في حدوث انكماش اقتصادي حاد من خلال زيادة تكاليف الإقتراض.

وتتعرض سوق النفط أيضا لضغوط من خلال تشديد قيود كوفيد-19 في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.