أسعار النفط العالمية تهبط الأربعاء مع تبديد بيانات صينية ضعيفة وتقدم بشأن سقف الدين الأمريكي

حولت أسعار النفط العالمية مسارها إلى الانخفاض بعد أن بدأت تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع، بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 28 سنتا إلى 73.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0250 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا إلى 69.20 دولار للبرميل. وهبط كلاهما بأكثر من 4% يوم الثلاثاء.

كما انخفض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في الصين إلى 48.8 من 49.2 في أبريل نيسان، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء. وهذا أدنى مستوى للمؤشر في خمسة أشهر وأقل من حاجز 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش. وخالف مؤشر مديري المشتريات التوقعات بارتفاعه إلى 49.4.

وفي الولايات المتحدة، تحسنت معنويات المتعاملين قليلا بعد أن اجتاز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه يوم الأربعاء.

وإذا أقر الكونجرس، بمجلسيه النواب والشيوخ، التشريع فلن تحتاج إدارة بايدن على الأرجح إلى التفاوض بشأن سقف الديون مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.

يتزامن الموعد النهائي لتسديد الديون الأمريكية تقريبا مع اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بينهم روسيا، فيما يتعرف بتكتل أوبك+، في الرابع من يونيو ، ولم يتضح بعد ما إذا كان التكتل سيزيد من تخفيضات الإنتاج بينما يلقي التراجع في الأسعار بثقله على السوق.

ودعا وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأسبوع الماضي البائعين على المكشوف الذين يراهنون على أن أسعار النفط ستهبط إلى “الحذر” في إشارة محتملة إلى أن أوبك+ قد يخفض الإنتاج.

ومع ذلك، تشير تصريحات مسؤولين ومصادر نفطية روسية، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، إلى أن ثالث أكبر منتج للنفط في العالم يميل إلى ترك الإنتاج دون تغيير.

و أعلنت السعودية وأعضاء آخرون في أوبك+ في أبريل الماضى عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ليصل الحجم الإجمالي لتخفيضات التكتل إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفق حسابات رويترز.

كما ينتظر المتعاملون بيانات الصناعة عن مخزونات الخام الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وقدر سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مايو الماضى.