أسعار النفط العالمية تهبط الأربعاء مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب إعلان ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وحالة القلق التي تنتاب المستثمرين جراء هبوط الطلب على الطاقة بسبب تباطؤ الاقتصاد.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بأقل 85 دولارا بعد ارتفاعه أمس بنسبة 9ر0%، وأعلن معهد البترول الأمريكي أمس ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بنحو 5ر4 مليون برميل.

وأشارت شبكة بلومبرج الإخبارية إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ستصدر بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق من اليوم.

وأضافت بلومبرج أن أسعار النفط مازالت تتجه نحو إنهاء الشهر الحالي بتحقيق أول ارتفاع شهري منذ إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها في تجمع أوبك بلس خفض الإنتاج في مايو الماضي، مازالت الأسعار أقل كثيرا من مستوياتها القياسية التي سجلتها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط في تعاملات صباح اليوم بنسبة 9ر0% إلى 55ر84 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1ر1% إلى 48ر92 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.